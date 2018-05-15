Александр Дюков: "Футбол – это бизнес? Мы пока к этому только стремимся"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков рассказал о том, чем его работа в петербургском клубе отличается от деятельности в "Газпром нефти". По мнению представителя руководства сине-бело-голубых, Россия пока не пришла к тому, чтобы футбол стал бизнесом.

– Чем работа в "Зените" отличается от работы в "Газпром нефти"? Футбол – это бизнес?

– В "Газпром нефти" я генеральный директор, а в "Зените" – председатель совета директоров, – цитирует Forbes Дюкова. – Это разные полномочия и функционал. В "Зените" – это организация работы совета директоров и участие в принятии решений по стратегическим вопросам развития клуба.

Является ли футбол бизнесом… В Европе футбол – это бизнес, потому что ведущие европейские лиги создают продукт, который пользуется спросом, можно даже сказать, высоким спросом. Мы пока к этому только стремимся.