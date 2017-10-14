Александр Довбня: "В любом моменте с пропущенным голом можно что-то сделать"

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня в перерыве матча 13-го тура против "Динамо" отметил, что в первой половине тайма у его команды ничего не получалось. По его словам, тренерский штаб внесет необходимые коррективы.

- Что можно было сделать в моменте с пропущенным голом? Всегда можно что-то сделать, плохо, что пропустили, - сказал Довбня во флеш-интервью. Но у нас есть второй тайм, будем пытаться отыграться. В первые 20 минут у нас не пошла игра, в конце тайма начали играть лучше. Думаю, сейчас тренерский штаб внесет коррективы.