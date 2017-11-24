10:09 | Футбол — РФПЛ

Александр Довбня: "У нас тут медведи не ходят"

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Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня в преддверии матча 18-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" отметил, что соперник не должен бояться приезжать в гости. По его словам, условия в Хабаровске не такие суровые, как кажется.

– Читая все в интернете, могу сказать, чтобы приезжали к нам в Хабаровск, – заявил в интервью пресс-службе "СКА-Хабаровска" Довбня. – У нас тут не так страшно, как вы думаете, медведи тут не ходят. Приезжайте, поиграем в футбол.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

Вот как раз медведей Локомотив и боится!

10:29