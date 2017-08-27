Александр Довбня: "Не могу сказать, что только я принес эту ничью Хабаровску"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня в интервью "СЭ" считает, что ничья со "Спартаком" (0:0) в матче 8-го тура премьер-лиги – это не только его заслуга. Голкипер подчеркнул, что всем соперникам будет тяжело играть с его командой.

– Согласны, что если бы не вы, "Спартак" "отгрузил" бы вашей команде четыре-пять голов?

– Нет. Я же не один играю на поле. Мне помогают защитники, проделывают большой объем работы. Они помогают мне, я – им.

– Давайте обратимся к статистике: "Спартак" нанес 13 ударов в створ, "СКА-Хабаровск" – ни одного…

– Футбол – командный вид спорта. Не могу сказать, что только я принес эту ничью Хабаровску. Все делали одно общее дело.

– В прошлом сезоне не пропустили от красно-белых в 1/16 финале Кубка России, сегодня вновь оставили свои ворота на замке. "Спартак" – это ваш "клиент"?

– Да нет, почему? Конечно, на топ-клубы настраиваешься по-особому. Мы не хотели проигрывать москвичам. Понимали, что "Спартак" намерен поквитаться за то поражение в Кубке. Но Хабаровск точно никому не уступает в характере и по самоотдаче. А, возможно, мы даже и превосходим остальных.

– Даже так?

– Я еще перед стартом чемпионата говорил, что всем с нами будет тяжело, любому дадим бой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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