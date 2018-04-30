Александр Довбня: "Нам нужно набирать очки"

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1), отметив, что команда показала неплохую игру. По его словам, мотивация остается, несмотря на вылет в ФНЛ.

– Понятное дело, что не самые лучшие впечатления, мы проиграли. Забили гол, мы допустили сами ошибку, но считаю, что в целом неплохо играли, просто не удается забить.

– Такое раннее начало матча могло сказаться?

– Нет, мы постоянно так летаем, уже все футболисты привыкли.

– Команда потеряла шансы на сохранение прописки в премьер-лиге, в чем мотивация ваша?

– Мотивация всегда одинаковая, нам нужно выходить и играть, набирать очки. (Иван УРАЛЬСКИЙ)