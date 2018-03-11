22:28 11 марта | Футбол — РФПЛ

Александр Довбня: "Ловлю кураж против "Спартака"? Ну да, я же не тренируюсь"

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Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня выразил мнение, что его команда могла заработать очки в матче 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Красно-белые победили со счетом 1:0, единственный мяч провел хавбек Фернанду на 90-й минуте.

- Настроение не айс. Могли заработать очко, а очки нам сейчас очень нужны, - сказал Довбня. 

- Вы как-то особенно настраиваетесь на "Спартак"? 

- Нет. Так же, как на всех. Просто так получается. 

- Удар Фернанду невозможно было отразить? 

- Он хорошо попал...  

- Как удалось отбить пенальти? 

- Как всегда. 

- Удивились, что бил Промес? 

- Думали, что если будет пенальти, то его скорее исполнит Комбаров.  

- Гадали? 

- Предугадывал. Всегда сначала загадываю угол. 

- Считаете себя специалистом по пенальти? 

-Нет. 

- Одно из самых обидных поражение для вас? Ведь до последнего казалось, что ворота СКА буквально заколдованы. 

- Это футбол. Что поделать... Фернанду попал - красавчик. 

- В первом круге вы тоже поймали кураж против "Спартака"... 

- Я ждал такого вопроса. Конечно, это кураж. Я же не тренируюсь. Прихожу на тренировку и просто смотрю. И на сборах не был (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Спартак М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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вперёд Спартак!

В ФНЛ будет фейерить)))))))))))))

00:17

wodan

... и журналистов этих, на том свете, черт тоже спросит, только смешно не будет...

23:56 11 марта

wodan

Телепузиков не слушай, удачи!

23:52 11 марта

merniloskut

Хороших воротчиков в ФНЛ...

23:05 11 марта

баламошка

"Конечно, это кураж. Я же не тренируюсь. Прихожу на тренировку и просто смотрю. И на сборах не был"///////////Вот мы про тебя всё и выяснили) Сам признался. Поэтому до сих пор и не в Реале.

22:37 11 марта

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