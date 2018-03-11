Александр Довбня: "Ловлю кураж против "Спартака"? Ну да, я же не тренируюсь"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня выразил мнение, что его команда могла заработать очки в матче 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Красно-белые победили со счетом 1:0, единственный мяч провел хавбек Фернанду на 90-й минуте.
- Настроение не айс. Могли заработать очко, а очки нам сейчас очень нужны, - сказал Довбня.
- Вы как-то особенно настраиваетесь на "Спартак"?
- Нет. Так же, как на всех. Просто так получается.
- Удар Фернанду невозможно было отразить?
- Он хорошо попал...
- Как удалось отбить пенальти?
- Как всегда.
- Удивились, что бил Промес?
- Думали, что если будет пенальти, то его скорее исполнит Комбаров.
- Гадали?
- Предугадывал. Всегда сначала загадываю угол.
- Считаете себя специалистом по пенальти?
-Нет.
- Одно из самых обидных поражение для вас? Ведь до последнего казалось, что ворота СКА буквально заколдованы.
- Это футбол. Что поделать... Фернанду попал - красавчик.
- В первом круге вы тоже поймали кураж против "Спартака"...
- Я ждал такого вопроса. Конечно, это кураж. Я же не тренируюсь. Прихожу на тренировку и просто смотрю. И на сборах не был (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)
вперёд Спартак!
В ФНЛ будет фейерить)))))))))))))
00:17
wodan
... и журналистов этих, на том свете, черт тоже спросит, только смешно не будет...
23:56 11 марта
wodan
Телепузиков не слушай, удачи!
23:52 11 марта
merniloskut
Хороших воротчиков в ФНЛ...
23:05 11 марта
баламошка
"Конечно, это кураж. Я же не тренируюсь. Прихожу на тренировку и просто смотрю. И на сборах не был"///////////Вот мы про тебя всё и выяснили) Сам признался. Поэтому до сих пор и не в Реале.
22:37 11 марта