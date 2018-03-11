Александр Довбня: "Ловлю кураж против "Спартака"? Ну да, я же не тренируюсь"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня выразил мнение, что его команда могла заработать очки в матче 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Красно-белые победили со счетом 1:0, единственный мяч провел хавбек Фернанду на 90-й минуте.

- Настроение не айс. Могли заработать очко, а очки нам сейчас очень нужны, - сказал Довбня.

- Вы как-то особенно настраиваетесь на "Спартак"?

- Нет. Так же, как на всех. Просто так получается.

- Удар Фернанду невозможно было отразить?

- Он хорошо попал...

- Как удалось отбить пенальти?

- Как всегда.

- Удивились, что бил Промес?

- Думали, что если будет пенальти, то его скорее исполнит Комбаров.

- Гадали?

- Предугадывал. Всегда сначала загадываю угол.

- Считаете себя специалистом по пенальти?

-Нет.

- Одно из самых обидных поражение для вас? Ведь до последнего казалось, что ворота СКА буквально заколдованы.

- Это футбол. Что поделать... Фернанду попал - красавчик.

- В первом круге вы тоже поймали кураж против "Спартака"...

- Я ждал такого вопроса. Конечно, это кураж. Я же не тренируюсь. Прихожу на тренировку и просто смотрю. И на сборах не был (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)