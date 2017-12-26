Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" может позволить себе помечтать об успехе в Кубке России"

Защитник "СКА-Хабаровск" Александр Димидко подчеркнул, что хотел бы пожелать болельщикам перед праздниками верить в команду. Он также добавил, что для клуба сейчас прекрасное время, и игроки могут помечтать об успехе в Кубке России.

– Что бы пожелал болельщикам накануне праздников? Верить в нас, поддерживать команду в любой ситуации и видеть хорошее, а не плохое, – приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Димидко. – На самом деле, сейчас для клуба прекрасное время. Впервые в своей истории Хабаровск играет с лучшими командами нашего футбола. Мы вышли в кубковую восьмерку и можем позволить себе помечтать об успехе в этом турнире. До финала всего два успешных матча.

Да, в чемпионате наши дела трудно назвать успешными, но премьер-лига и СКА – это все впервые. И это – тот результат, который навсегда останется в нашей памяти, памяти болельщиков и истории команды. Будьте с нами.

Напомним, "СКА-Хабаровск" вышел в четвертьфинал Кубка России, где встретится с "Шинником". Встреча пройдет 28 февраля в Хабаровске.