17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Денисов: "Зенит" не простит "Арсенал" за ошибки в простых эпизодах"

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Защитник "Арсенала" Александр Денисов после товарищеской игры против "Локомотива" (1:0) отметил, что в этой встрече туляки отрабатывали командные взаимодействия в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча команд пройдет в Туле 11 сентября.

– Основной целью в этой игре была нагрузка, отработанные командные взаимодействия, а также отлаженная игра в обороне, – сказал для клубной пресс-службы Фильцов. – Надеюсь, что у нас это получилось. В первом тайме "Локомотив" больше владел территорией, мы играли на контратаках. У нас это получалось, хотя в каких-то моментах мы ошибались. Над этим и будем работать перед встречей с "Зенитом". В матче с "Локомотивом" мы налаживали не только выступление в обороне, но и в атаке. Важно не терять мяч в простых эпизодах, потому что с "Зенит" этого не простит.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=bojp0ngvj8g

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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