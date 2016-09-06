Александр Денисов: "Зенит" не простит "Арсенал" за ошибки в простых эпизодах"

Защитник "Арсенала" Александр Денисов после товарищеской игры против "Локомотива" (1:0) отметил, что в этой встрече туляки отрабатывали командные взаимодействия в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча команд пройдет в Туле 11 сентября.

– Основной целью в этой игре была нагрузка, отработанные командные взаимодействия, а также отлаженная игра в обороне, – сказал для клубной пресс-службы Фильцов. – Надеюсь, что у нас это получилось. В первом тайме "Локомотив" больше владел территорией, мы играли на контратаках. У нас это получалось, хотя в каких-то моментах мы ошибались. Над этим и будем работать перед встречей с "Зенитом". В матче с "Локомотивом" мы налаживали не только выступление в обороне, но и в атаке. Важно не терять мяч в простых эпизодах, потому что с "Зенит" этого не простит.