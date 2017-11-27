Александр Данцев: "Конкуренция с Меркуловым помогает, но в моем возрасте тяжело что-то доказывать"

Защитник "Урала" Александр Данцев отметил, что для команды будет хорошим результатом уйти на зимнюю паузу на пятом или шестом месте в турнирной таблице. Он также добавил, что конкуренция с Михаилом Меркуловым ему не мешает, а помогает.

– Пока не задумываюсь об отдыхе. Надо доиграть последние матчи. Осталось три игры, после них уже будем думать про отпуск, – приводит официальный сайт "Урала" слова Данцева. – Нормально себя ощущаю. Я не так много играл в последних матчах. У меня-то сил много!

Надо сейчас как можно выше забраться в турнирной таблице. Уйти на зимнюю пазу на пятом-шестом месте будет хорошим результатом для нас.

Конкуренция с Меркуловым? Она никогда не мешает. Она только помогает. Но мне тяжело в своем возрасте что-то доказывать. Я дошел до определенного уровня, выше уже не прыгну. Меня и так все знают. А Миша молодец. Желаю ему прогрессировать и попасть в сборную. У него все впереди. Если будет стараться, то добьется этой цели.

В этом сезоне 33-летний Данцев провел 6 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.

"Урал" после 18 туров идет на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.