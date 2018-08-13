Александр Бурмистров: "Надеюсь, "Рубин" победит "Зенит" 2:1"

Нападающий хоккейного "Ак Барса", обладатель Кубка Гагарина-2018 Александр Бурмистров посетил матч 3-го тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит". Хоккеист выразил надежду, что казанцы победят со счетом 2:1.

- Все ждали этого, с удовольствием приходим поддержать "Рубин", у меня не было возможности это сделать пару лет, - сказал Бурмистров во флеш-интервью в эфире "Матч премьер".

- Когда "Рубин" будет играть так же здорово, как "Ак Барс"?

- Надеемся, что они продолжат играть так, как начали сезон. У них все впереди.

- Как, по-вашему, какой сегодня счет будет?

- Надеюсь, "Рубин" победит 2:1.

- Можно ли "Зенит" считать футбольным аналогом хоккейного СКА?

- Думаю, нужно!