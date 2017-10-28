Александр Бухаров: "Ростов" атаковал по флангу Петковича? Это случайность"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров после матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что команда довольна результатом. Дончане ушли от поражения, сравняв счет на 87-й минуте благодаря голу Мацея Вилюша.

- Нам удалось быстро восстановиться после кубкового матча (25 октября дончане дома проиграли "Амкару" по пенальти в 1/8 финала Кубка России. - Прим. "СЭ"), плюс тренерский штаб хорошо подготовил нас к игре против "Спартака". Конечно, матч для нас получился тяжелым, мы затратили много сил и эмоций, но в целом мы довольны результатом.

Сложно сказать, почему "Ростов" пропустил два гола за три минуты в первом тайме. Нас преследует эта проблема, может быть, где-то не хватило концентрации, но мы не заслуживали поражения в этой игре.

Петкович? Тот факт, что в первом тайме наши атаки проходили именно по его флангу (правой бровке, на которой располагался сербский защитник. - Прим. "СЭ") - не больше чем случайность.

И снова Петкович. как "Спартак" упустил победу в Ростове