Александр Бухаров: "Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Говорил ему: "Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги"

Вернувшийся в "Рубин" Александр Бухаров в интервью "Бизнес Online" вспомнил, как будучи молодым не слушал тренера Курбана Бердыева.



- Вспоминаю, каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева, - начал Бухаров. - Курбан Бекиевич мне говорил: "Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе, и все будет". А я в ответ требовал: "Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги, почему у меня такая маленькая зарплата?"

Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном – футболе, говорю: "Какие же вы ребята, наивные глупцы". Жаль, что я всё это понял только к 30 годам.

Ранее Бухаров рассказал о депрессии, которая его настигла, когда он стал весить 100 килограммов.