Александр Бухаров: "Болельщики "Рубина" заслужили эту победу"

Форвард "Рубина" Александр Бухаров после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России рассказал о том, с каким заданием выходил на поле. Также он поблагодарил главного тренера Курбана Бердыева, за то, что предоставил ему игровое время.

– Очень рады победе. Нас сегодня очень тепло встретил стадион. Болельщики сегодня заслужили эту победу.

– Что скажите о своей игре?

– Тренер сегодня дал мне шанс. Вышел с заданием зацепиться впереди за мяч и сохранить результат для команды. Спасибо ему за доверие.

– Когда ждать первый гол?

– Вот он! (указал на прошедшего мимо Сердара Азмуна, который оформил победный дубль. – Прим. "СЭ").

– Как оцените сам матч?

- Для первого тура кажется, что даже очень хорошо. После сборов на первый план всегда выходят бойцовские качества. Все матчи очень тяжелые, мало голов. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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