Александр Будаков: "Жаль, что стадион "Спартака" не крытый. Избежали бы сквозняка, который свалил Ананидзе в штрафной"

Голкипер "Анжи" Александр Будаков в интервью "Известиям" отметил, что в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака" пенальти в его ворота был назначен неверно. По его словам, полузащитник красно-белых Жано Ананидзе "нарисовал" падение в штрафной.

– Матч со "Спартаком" стал для "Анжи" прорывом?

– Если бы кто-то до игры предсказал ничью, я бы счел это за хороший результат. Но то, как мы упустили победу в компенсированное время, удручает. Считаю, что на протяжении всей встречи мы выглядели лучше "Спартака", если не считать отдельных отрезков. В принципе, счет 1:0 в середине второго тайма не отражал реального соотношения сил в игре. И наши два гола были закономерны. Поэтому таким образом упустить победу — вдвойне обидно.

– Руководство вашего клуба жестко раскритиковало судейство в эпизоде с назначением в ворота "Анжи" пенальти, с которого "Спартак" и открыл счет...

– Я могу сказать только одно: очень жаль, что стадион "Открытие Арена" не крытый. Или не имеет выдвижную крышу, как арена в Санкт-Петербурге. Тогда мы бы избежали сквозняка, который привел к падению Жано Ананидзе в нашей штрафной площади и назначению пенальти.