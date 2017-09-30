Александр Будаков: "Зенит"? Против любой команды всегда есть шансы"

Голкипер "Анжи" Александр Будаков отметил, что его команда может отобрать очки у "Зенита" в 12-м туре чемпионата России, несмотря на то, что питерцы являются лидерами сезона. По его словам, против любой команды всегда есть шансы.

- Против любой команды всегда есть шансы, - приводят "Известия" слова Божовича. - Безусловно, сейчас "Зенит" - однозначный лидер чемпионата и по результату, и по игре, и по составу. Но сыграло же с ними вничью "Динамо", от которого мы отстаем всего на два очка. Да и наши соседи по таблице - "СКА-Хабаровск" и "Амкар" - вполне на равных играли с ними, хоть и потерпели поражение.