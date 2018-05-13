Александр Будаков: "Если не пройдем Красноярск, будет стыдно"

​Вратарь "Анжи" Александр Будаков после матча 30-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2) отметил, что армейцы заслужили право играть в Лиге чемпионов напрямую. По его словам, вся борьба еще впереди. Напомним, "Анжи" придется сыграть в стыковых матчах с "Енисеем" за право играть в премьер-лиге в следующем году.

– Главное, что попали в стыки, – сказал Будаков. – Хотя мы знали по ходу матча, как играет "Уфа". Может, поэтому было легче. Свою игру тяжело оценивать, все-таки два года пропустил. У нас еще все впереди. Можно сказать, чемпионат только начинается. Вспомните год, когда четыре команды вышли из ФНЛ.

– Верите, что останетесь в премьер-лиге?

– Конечно, верим. Мы статусом выше, чем наш соперник в стыках.

– Что значит "выше статусом"?

– Мы – команда премьер-лили. Они – команда ФНЛ. До матча мы - фавориты, разве нет? Я считаю, да. Мы должны обязательно проходить. Если не пройдем Красноярск, будет стыдно.

– Счет закономерен?

– Считаю, да. ЦСКА был очень хорош. Он заслужил играть в групповом этапе Лиги чемпионов. (Ярослав СУСОВ)