Александр Будаков: "Анжи" играет с лучшей командой страны, поэтому нужно любым способом удержать победу"

Вратарь "Анжи" Александр Будаков в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита" высказал мнение, что махачкалинцам стоит больше контролировать мяч. Голкипер подчеркнул, что первый тайм получился тяжелым для обеих сторон.

– Тайм для всех получился сложный, ведь "Зенит" – лучшая команда страны, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Будаков. – Во втором тайме нам нужно больше контролировать мяч и меньше прижиматься к воротам. Главное – любым способом удержать победный счет.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"