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20:01 | Футбол — РФПЛ

Александр Будаков: "Анжи" играет с лучшей командой страны, поэтому нужно любым способом удержать победу"

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Вратарь "Анжи" Александр Будаков в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита" высказал мнение, что махачкалинцам стоит больше контролировать мяч. Голкипер подчеркнул, что первый тайм получился тяжелым для обеих сторон.

– Тайм для всех получился сложный, ведь "Зенит" – лучшая команда страны, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Будаков. – Во втором тайме нам нужно больше контролировать мяч и меньше прижиматься к воротам. Главное – любым способом удержать победный счет.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mavr03

бей , круши "лучшую команду страны" :))) На что там нацелились голубые в гейропе? )))

20:41