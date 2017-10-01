Александр Будаков: "Анжи" играет с лучшей командой страны, поэтому нужно любым способом удержать победу"

Вратарь "Анжи" Александр Будаков в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита" высказал мнение, что махачкалинцам стоит больше контролировать мяч. Голкипер подчеркнул, что первый тайм получился тяжелым для обеих сторон.
– Тайм для всех получился сложный, ведь "Зенит" – лучшая команда страны, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Будаков. – Во втором тайме нам нужно больше контролировать мяч и меньше прижиматься к воротам. Главное – любым способом удержать победный счет.
Mavr03
бей , круши "лучшую команду страны" :))) На что там нацелились голубые в гейропе? )))
20:41