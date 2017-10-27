Вратарь "Уфы" Александр Беленов женился, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня после плановой тренировки 31-летний игрок и его невеста Татьяна официально оформили отношения.
– Футбольный клуб "Уфа" искренне поздравляет молодоженов с этим важнейшим событием! Желаем вам всего наилучшего, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет да любовь! – говорится в сообщении на сайте "Уфы".
Напомним, Беленов выступает за уфимский клуб с февраля этого года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате России и пропустил 15 голов.
Поздравляем Александра и Татьяну! Сегодня, 27 октября, после плановой тренировки голкипер ФК "Уфа" Александр Беленов и его невеста Татьяна официально оформили свои отношения. Футбольный клуб "Уфа" искренне поздравляет молодоженов с этим важнейшим событием! Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет да любовь!
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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4590-pozdravlyaem-aleksandra-i-tatyanu