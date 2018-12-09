Александр Беленов: "Мотивация "Краснодара" - обойти "Зенит"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов после ничьей против "Краснодара" (1:1) заявил, что нахождение внизу турнирной таблицы давит на команду, и она сделает все, чтобы исправить ситуацию, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Болельщики "Кубани" помнят, приятно, - поделился эмоциями Беленов, разворачивая подаренный ему плакат с подписью "Лучший вратарь". - Тяжелая игра была. Не сказал бы, что многое отразил - ребята хорошо отыграли в обороне за исключением одного момента. "Краснодар" - сильный клуб, здорово играет дома. У него был шанс обойти "Зенит", была мотивация, потому играл больше в атаку. У нас тоже были моменты как в первом, так и во втором тайме. Счет по игре.

- Насколько ваша команда довольна уходящим годом?

- Было больше позитива. В мае мы попали в Лигу Европы, что произошло впервые для республики и клуба. Матч с "Рейнджерс" психологически нас немного поломал, потому что мы очень хотели пройти дальше, отдали много сил, и в чемпионате мы были внизу. Это давит на команду. Постараемся подняться повыше в весенней части, исправить ситуацию.

- А матчем с "Краснодаром" довольны?

- Если вели 1:0, то могли и выиграть.

- Сейчас в чемпионате 2 лидера - "Зенит" и "Краснодар". Можете сравнить эти команды?

- В плане комбинационного футбола сильнее "Краснодар", а в плане результата - "Зенит", раз он на первом месте. Очень рад за Сергея Богданыча (прим. - Семака).

- С какими чувствами возвращаетесь в Краснодар?

- Я здесь живу, поэтому всегда приятно. Можно сказать, родные улицы, я провел здесь 5 лет. Даже иногда люди узнают. Многие переживают за "Кубань", которая сейчас, надеюсь,возродится. Поэтому только с позитивом.

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