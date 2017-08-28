Александр Атаманенко: "Реклама на форме "Спартака" поможет соответствовать финансовому fair play"

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко подчеркнул, что количество рекламы на форме красно-белых поможет клубу соответствовать правилам финансового fair play УЕФА. При этом руководитель выразил мнение, что хуже, когда на футболках совсем нет рекламы.

– Следует учитывать важный момент – наш клуб участвует в еврокубках, поэтому форма команды, и футболка прежде всего, является очень важным рекламным инвентарем с точки зрения продвижения брендов наших партнеров и оценки УЕФА на соответствие финансовому fair play, – приводит ТАСС слова Атаманенко. – Нам приходится принимать комплексные решения при размещении брендов наших партнеров. Именно этим комплексным решением вызвано количество рекламы на форме.

Если говорить о количестве рекламы на футболке, мне кажется, что хуже, когда на футболке совсем нет рекламы из-за отсутствия у клуба спонсоров или спонсор только один. В нашем случае популярность клуба и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами, по их привлечению и удержанию. Мы понимаем, что нужно сохранять баланс по количеству рекламы. Следует отметить, что у нас продан весь рекламный инвентарь, в том числе это касается и мест для рекламы на экипировке спортсменов.

Измеряемым показателем популярности могут быть только результаты продаж, поэтому давайте дождемся хотя бы половины сезона, а потом посмотрим. Рано подводить итоги, но пока продажи, которые генерируются отделом торговых операций, в том числе футболок, – соответствуют нашим планам. А публикации о потере клубом крупных сумм, выражающихся десятками миллионов евро, из-за позднего выпуска атрибутики и формы ничего, кроме улыбки, вызывать не могут.

Напомним, что проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила для европейских футбольных клубов вступили в силу с сезона-2014/15. Согласно правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают.