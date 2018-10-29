21:22 | Футбол — РПЛ

Александр Анюков: "Зенит" играет плохо. Возможно, у команды какой-то спад"

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Защитник "Зенита"  Александр Анюков после матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" (1:0) заявил, что его команда играла плохо. 36-летний футболист сегодня провел 400-й матч за сине-бело-голубых.

- "Крылья" играли лучше, мы играли плохо. Думаю, все это видели, - цитирует Анюкова официальный сайт "Зенита". - Но три очка мы взяли, слава богу. Будем готовиться к следующей игре. Играем плохо, все это видят. Но будем работать дальше, возможно, какой-то спад у команды.

Крылья Советов - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-29-aleksandr-anyukov-o-400-m-matche-za-zenit-kruto-spasibo-vsem-kto-menya-podderzhivaet-.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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