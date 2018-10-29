Александр Анюков: "Зенит" играет плохо. Возможно, у команды какой-то спад"

Защитник "Зенита" Александр Анюков после матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" (1:0) заявил, что его команда играла плохо. 36-летний футболист сегодня провел 400-й матч за сине-бело-голубых.

- "Крылья" играли лучше, мы играли плохо. Думаю, все это видели, - цитирует Анюкова официальный сайт "Зенита". - Но три очка мы взяли, слава богу. Будем готовиться к следующей игре. Играем плохо, все это видят. Но будем работать дальше, возможно, какой-то спад у команды.

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