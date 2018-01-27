Александр Анюков: "Испытываю огромное желание защищать цвета "Зенита"

Защитник Александр Анюков, продливший сегодня контракт с "Зенитом", отметил, что у него все еще есть огромное желание играть за сине-бело-голубых. 35-летний футболист будет выступать за "Зенит-2" в роли играющего тренера до конца сезона-2018/19.
– Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении, – цитирует Анюкова официальный сайт "Зенита". – Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета "Зенита".
Напомним, что Анюков присоединился к "Зениту" в 2005 году и за 13 сезонов провел 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 результативных передач. Он четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
Сергей Фурсенко: "Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером" //
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-27-aleksandr-anyukov-chuvstvuyu-ogromnoe-zhelanie-zashchishchat-tsveta-zenita-.htm
s10egigloblgp0kr
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:11
К.Б.Ын
Да ладно ) Посидишь годок на лавке как Малафеев или Кержаков. Зарплата идёт, Бабушкины пенсии удачно поедаются газпромом.
18:54
Alukard1349
Сидя на лавке ,изредка выходя на замену,не стал говорить вслух свои мысли Александр)))
17:26
PitersS
А что, в контракте указывается, что играть будет в Зените 2, или система едина и контракт подписывается с Зенитом, как единой командой? Александру достойно завершить спортивную карьеру в системе Зенита и сделать это как можно позже.
17:04