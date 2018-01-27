Александр Анюков: "Испытываю огромное желание защищать цвета "Зенита"

Защитник Александр Анюков, продливший сегодня контракт с "Зенитом", отметил, что у него все еще есть огромное желание играть за сине-бело-голубых. 35-летний футболист будет выступать за "Зенит-2"​ в роли играющего тренера до конца сезона-2018/19.

– Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении, – цитирует Анюкова официальный сайт "Зенита". – Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета "Зенита".

Напомним, что Анюков присоединился к "Зениту" в 2005 году и за 13 сезонов провел 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 результативных передач. Он четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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