Александр Алиев: "Приход Смородской в "Локомотив" был для того, чтобы убрать Палыча"

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Алиев заявил, что в свое время Ольга Смородская была назначена президентом московского клуба, чтобы уволить Юрия Семина​ с поста главного тренера.

- Ее приход в "Локомотив" был для того, чтобы убрать Палыча (Юрия Семина. - Прим.). Это сразу было понятно, - сказал Алиев в эфире программы "Вацко Light". - Ну, это же женщина. Я считаю, что женщина не должна править футболом. Что она может рассказать? Хотя она рассказывала тогда. Иди расскажи о кастрюлях, ложках, поварешках. Ты здесь королева. А футбол – это мужской вид спорта.