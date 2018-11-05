Александр Алексеев: "Мотивирую игроков "Енисея" словами. Иногда крепкими"

И.о. главного тренера "Енисея" Александр Алексеев – о матче 13-го тура чемпионата России с "Анжи".

- Нам позвонило руководство клуба, мы прилетели на матч с "Анжи". Что можно изменить за два дня? Поднять боевой дух и поработать над стандартами - все. На другое времени не было, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Наш футбол – атакующий. Но должен быть баланс над обороной и атакой. Наши методы - мотивировать игроков словами. Иногда крепкими. Нас устроит только победа.

Алексеев заменил Дмитрия Аленичева, который был отстранен от работы с первой командой.

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