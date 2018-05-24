Александр Алаев: "Вопрос о выборе главы РФС не обсуждался"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев после заседания исполкома отметил, что организация выполняет все свои финансовые обязательства. При этом он сообщил о повестке предстоящей в субботу конференции союза.

- Вопрос о выборах главы РФС обсуждался на исполкоме?

- Нет. Конференция является ежегодной плановой, отчетной.

- Отчет аудитора назван безоговорочно положительным. Что это значит?

- Что мы выполняем все свои обязательства. Это то, чего мы добивались последние годы. РФС - стабильная организация. Надеюсь, что финансовый вопрос больше не будет вызывать нареканий. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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