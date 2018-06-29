Александр Алаев: "В следующем сезоне желтые карточки отменять будет нельзя"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о возможности отмены желтых карточек.

– Заседала специальная комиссия насчет отмены желтой карточки Смолова, – сказал Алаев. – Было принято решение, что в следующем сезоне желтые карточки отменять нельзя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

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