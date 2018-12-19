Александр Алаев: "У Санкт-Петербурга хорошие шансы на финал Лиги чемпионов-2020/21"

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что у стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге хорошие шансы на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

– Шансы Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов-2020/21 очень хорошие. Сделаем все, чтобы он прошел у нас, – сказал Алаев на пресс-конференции после заседания исполкома РФс, на котором была одобрена заявка Санкт-Петербурга на организацию финала ЛЧ-2020/21. Конкурент один – мюнхенская "Алльянц Арена". (Андрей Михайлов)

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