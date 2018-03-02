Александр Алаев: "Рассматривается вопрос не проводить матчи в городах, где ожидается низкая температура"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев подчеркнул: будет рассматриваться вопрос о том, чтобы не проводить матчи в тех городах, где ожидается низкая температура. Также он выразил надежду, что больше не произойдет ситуации с отменой матча, как произошло в Кубке России.

В среду должен был состояться матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком", однако из-за сильных морозов по просьбе красно-белых встреча была отменена.

– Прядкин сказал, что будет создана рабочая группа с Безугловым, которая будет заниматься переносом матчей по погодным условиям.

– Группа уже создана, прошли совещания, подготовлены ряд предложений, которые, на мой взгляд, актуальны. Предвосхищая вопрос о зимнем футболе – все понимают, что так быть не должно, - сказал Алаев. - Самое главное – здоровье футболистов. Но все должно быть четко регламентировано. Их предложение в ближайшее время мы рассмотрим. Надеюсь, что такая ситуация, как случилась сейчас в Кубке России, больше не повторится. В частности, рассматривается вопрос не проводить матчи в тех городах, где прогнозируется низкая температура. (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)