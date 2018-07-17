Александр Алаев: "После ЧМ-2018 болельщики вправе ждать высокого уровня от РФПЛ и ФНЛ"

И.о. президента РФС Александр Алаев обратился к болельщикам и клубам ФНЛ перед стартом нового сезона. Он отметил, что уровень проведения ЧМ-2018 станет вызовом для организаторов российских соревнований.

- Сегодня стартует очередное первенство Футбольной Национальной Лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России, - цитирует главу РФС официальный сайт ФНЛ. -Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшим в истории. Этот турнир установил на немыслимую прежде высоту планку как для организаторов соревнований, так и для болельщиков, которые теперь вправе ждать и от чемпионата и первенства России футбола высокого уровня, качественного прорыва в организации и повышения уровня комфорта на стадионах. Безусловно, это колоссальный вызов для РФС, профессиональных лиг и клубов. С другой стороны, именно такие мероприятия и придают импульс развитию футбола в стране и способствуют повышению интереса к игре. Важно этот импульс, равно как и полученный опыт, использовать правильно и максимально эффективно. Футбольная Национальная Лига получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых. За ними должны потянуться и остальные.

Сегодня, 17 июля, пройдет первый тур первенства ФНЛ сезона-2018/19