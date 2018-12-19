Александр Алаев: "Кандидатуры на пост президента РФС на исполкоме не обсуждались"

Кандидатуры на пост нового президента Российского футбольного союза (РФС) на прошедшем в среду исполкоме организации не обсуждались, сообщил на пресс-конференции гендиректор РФС Александр Алаев.

– Никакие кандидатуры не обсуждались. Только процедура голосования, – сказал Алаев.

В среду было объявлено об уходе Виталия Мутко с должности главы организации. При этом Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС еще в конце декабря прошлого года. И.о. президента РФС стал Алаев. Теперь же исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин – до отчетно-выборной конференции РФС, которя пройдет 22 февраля 2019 года. (Андрей Михайлов)

Мутко покидает пост президента РФС. Прядкин - исполняющий обязанности. Live!