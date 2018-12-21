Александер Чеферин: "Мутко внес важный вклад в российский футбол"

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал уход Виталия Мутко​ с поста президента Российского футбольного союза. Выборы нового руководителя РФС состоятся 22 февраля 2019 года на отчетно-выборной конференции.

- Мутко внес важный вклад в российский футбол, - приводит ТАСС слова Чеферина. - Во время его пребывания во главе Российского футбольного союза местные клубы успешно выступали в еврокубках. Также он сыграл важную роль в получении Россией права проведения чемпионата мира - 2018.

Виталий Мутко покидает пост президента РФС