Алекс Сонг: "В "Рубине" отличные игроки, но всем командам нужно время для набора формы"

Полузащитник "Рубина" Алекс Сонг остался доволен победой над "Уралом" (3:1) в матче 6-го тура премьер-лиги. Для казанцев этот успех стал первым в сезоне.

– Мы контролировали игру, создали много моментов. Когда я только перешел в команду, я говорил, что нам нужно время, – цитирует официальный сайт "Рубина" Сонга. – И сейчас мы начинаем все делать правильно, в состав возвращаются нужные игроки, хотя еще есть травмированные футболисты. Мы будем еще сильнее, просто нужно больше работать и тренироваться. А сегодня мы наслаждались игрой. Думаю, наши болельщики тоже. Именно для этого мы здесь.

У нас в команде собраны отличные игроки, просто каждому коллективу нужно время для приобретения оптимальной формы. Всем футболистам непросто, потому что это другая страна, другой футбол, все по-другому. Я знаю, что болельщики иногда этого не понимают, как работает эта система, и требуют побеждать в каждой игре. Сегодня мы счастливы, мы вместе одержали победу в сложном матче и теперь будем готовиться к следующему.