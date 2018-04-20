Алехандро Домингес поздравил "Рубин" с 60-летием

"Рубин" в Твиттере опубликовал видеообращение бывшего нападающего команды Алехандро Домингеса. В ролике аргентинский форвард поздравил казанский клуб с 60-летием.

"Привет всем! В честь 60-летнего юбилея клуба я хочу передать мои поздравления всему казанскому "Рубину", всем болельщикам, всем тем людям, кто был и является частью истории этого прекрасного и великого клуба!", - говорится в видеообращении Домингеса.

Напомним, форвард выступал за "Рубин" с 2004 по 2006 год, а также в 2009 году. В составе клуба из столицы Татарстана он один раз стал чемпионом России.