15:00 20 апреля | Футбол — РФПЛ

Алехандро Домингес поздравил "Рубин" с 60-летием

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"Рубин" в Твиттере опубликовал видеообращение бывшего нападающего команды Алехандро Домингеса. В ролике аргентинский форвард поздравил казанский клуб с 60-летием.

"Привет всем! В честь 60-летнего юбилея клуба я хочу передать мои поздравления всему казанскому "Рубину", всем болельщикам, всем тем людям, кто был и является частью истории этого прекрасного и великого клуба!", - говорится в видеообращении Домингеса.

Напомним, форвард выступал за "Рубин" с 2004 по 2006 год, а также в 2009 году. В составе клуба из столицы Татарстана он один раз стал чемпионом России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Акпарс57

Браво, Алехандро! Мы тебя помним!! Удачи тебе!!!

16:16 20 апреля

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