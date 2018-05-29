Алехандро Домингес: "Надеюсь, Семак приведет "Зенит" к победам"

Аргентинский нападающий "Райо Вальекано" Алехандро Домингес, в прошлом защищавший цвета "Зенита", прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера петербуржцев. 42-летний специалист подписал с "Зенитом" контракт на два года с возможностью продления еще на год.

- Я очень рад за Семака. Он - отличный партнер на поле, настоящий капитан, лидер и прекрасный человек. Надеюсь, он приведет "Зенит" к победам и его будет ждать успех, - сказал Домингес.

В 2009 году аргентинец играл вместе с Семаком в "Рубине". (Егор БЫЧКОВ)

"Зенит" изменил Западу. Семак - главный тренер