Албин закрыл тему бакланов и арены "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин похвалил пользователей социальных сетей за то, что они "ни одно слова или дела не оставляют без внимания". Ранее Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона. В итоге эта фраза быстро стала мемом.

– Ни один объект на Крестовском острове, да и в городе не видел такого количества бакланов! – цитирует "Фонтанка" Албина. – Ни одно слово или дело вы не оставляете без внимания. И это здорово.

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург" //

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"