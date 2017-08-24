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Албин закрыл тему бакланов и арены "Санкт-Петербург"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин похвалил пользователей социальных сетей за то, что они "ни одно слова или дела не оставляют без внимания". Ранее Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона. В итоге эта фраза быстро стала мемом.

– Ни один объект на Крестовском острове, да и в городе не видел такого количества бакланов! – цитирует "Фонтанка" Албина. – Ни одно слово или дело вы не оставляете без внимания. И это здорово.

Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург" //
Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/08/23/141/

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