Албин закрыл тему бакланов и арены "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин похвалил пользователей социальных сетей за то, что они "ни одно слова или дела не оставляют без внимания". Ранее Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона. В итоге эта фраза быстро стала мемом.
– Ни один объект на Крестовском острове, да и в городе не видел такого количества бакланов! – цитирует "Фонтанка" Албина. – Ни одно слово или дело вы не оставляете без внимания. И это здорово.
Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург" //
Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"
Mad Butcher
У бомжей теперь новая кликуха-бакланы
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