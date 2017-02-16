Альберт Риера: "К сожалению, РФС захлопнул перед "Томью" трансферное окно"

Полузащитник Альберт Риера, проходивший просмотр в "Томи", отметил, что не сможет подписать контракт с клубом. Ранее палата по разрешению споров РФС запретила томичам приобретать новых футболистов из-за долгов перед Кириллом Погребняком, выступающим сейчас за "Зенит-2".

"К сожалению, "Томи" нельзя подписывать игроков. РФС закрыл для клуба трансферное окно. Мой следующий шаг? Скоро узнаем", – написал в своем "Твиттере" Риера.