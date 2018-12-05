Алана Мамаева: "В суде нам доказывают, что Паша и Саша опасны для общества"

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в прямом эфире своего аккаунта в Инстаграме ответила на вопросы подписчиков о судебном процессе над мужем. Сегодня Тверской районный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга хавбека "быков" Александра Протасовицкого на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

– Настолько все подделано в суде! Почему так? Я понять не могу. Это не наказание. Когда такое открытое заседание, и все люди слышат… – сказала Мамаева. – Показуха? Ну это же живые люди! Я не была готова к такому большому количеству прессы. Хотелось в домик спрятаться. Один журналист некорректный вопрос задал. Подумала, что у них нет ни стыда, ни совести. Ситуация двоякая особенно для меня. Будем ждать, что остается делать еще? В суде нам доказывают, что они опасны для общества.

Алана Мамаева: "Что я, клоун, что вы меня снимаете?!"