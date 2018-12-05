Алана Мамаева приехала в Тверской районный суд

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева прибыла в здание Тверского районного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста футболиста на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Прессу и родных футболиста пустили в зал. Все заключеные сидят в одной застекленной "клетке". Алана Мамаева перед началом заседания суда подошла к мужу и что-то ему сказала. Напомним, что дела братьев Кокориных, Мамаева и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!