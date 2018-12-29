Алана Мамаева: "Понимаю, насколько я хорошая жена. Я своего мужа поддерживаю, не бросаю"

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, что не видит причин, по которым произошел инцидент с ее мужем. Она добавила, что считает себя хорошей женой, которая не бросает, а поддерживает своего супруга.

– Вы не нашли причину, почему такое могло произойти?



– Нет. Я не чувствую за собой никаких косяков, – сказала Алана в интервью каналу 360. – Более того, я понимаю, насколько я все-таки хорошая жена. Я молодец. Я своего мужа поддерживаю, не бросаю. Я занимаюсь собой, своим перевоспитанием, какими-то своими мыслями. Это может сделать далеко не каждый человек. Не съесть себя в связи с тем, что произошло, тоже очень сложно.



– Вы говорили, что он классный отец. Мало кто знает эту его сторону.



– На самом деле это не так, это знают близкие, те, кто живут. рядом Например, те, кто гуляет во дворе, чьи-то нянечки, кто это видит. Чьи-то родители, консьерж. Все окружение знает. Дети знают. И судя по тому, как они говорят о папе, это все объясняет.



– Что бы вы пожелали Павлу, если бы он был с вами?



– Нет, я не могу так думать. Что бы я пожелала, если бы он был здесь? Я бы сказала, ну что, натворил, рассказывай. Это он бы мне желал и просил прощения. Я бы пожелала ему больше никогда так не делать, но это бред. Вас бы тут не было, ну реально.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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