Алана Мамаева: "Павел виноват только передо мной, но не перед вами"

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что ее продолжают шантажировать. Сейчас Мамаев находится в СИЗО. Его заключили под стражу до 8 декабря.

– Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами, – цитирует "Комсомольская правда" Мамаеву. – Но Павел не является опасным преступником. Муж не придурок, который будет бросаться на людей. Там действительно была провокация.

Шантажист со мной на связи. От него поступали предупреждения, что он снова взломает мою страницу в Инстаграме.

Напомним, Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин стали участниками драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.