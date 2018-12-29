Алана Мамаева: "Отвергнутая Пашей ночная бабочка хочет рассказать правду! Я-то думала, чистосердечное признание"

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, критически отозвалась о якобы любовнице футболиста. В начале декабря она заявила, что Мамаев изменил ей с "девушкой легкого поведения из Литвы" по имени Александра.
"А тем временем, пока мы с Пашей мирились и начали все с чистого листа, страсти не утихают... Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду! Я-то думала, там чистосердечное признание", - написала Мамаева в Инстаграме.
Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин находятся в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
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