15:33 | Футбол — РПЛ

Алана Мамаева: "Отвергнутая Пашей ночная бабочка хочет рассказать правду! Я-то думала, чистосердечное признание"

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Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева, критически отозвалась о якобы любовнице футболиста. В начале декабря она заявила, что Мамаев изменил ей с "девушкой легкого поведения из Литвы" по имени Александра.

"А тем временем, пока мы с Пашей мирились и начали все с чистого листа, страсти не утихают... Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду! Я-то думала, там чистосердечное признание", - написала Мамаева в Инстаграме.

Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин находятся в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

 

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Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Br9y34-hT3m/

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