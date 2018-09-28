Алана Мамаева обратилась к общественности по поводу развода с мужем

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана вновь подтвердила, что разводится с мужем. Она также посоветовала задавать вопросы о причинах разрыва Павлу.

- Ребят, я не могу ответить всем, поэтому отвечу тут: Да, мы расходимся! Все, кто ждали, - дождались! А вопросы, почему и из-за чего, задавайте Паше! - написала Мамаева в своем Инстаграме.

Пользователи поддержали Алану:

- Аланочка, ты самая крутая !!! Милая, держись!! Дай бог, что все это к лучшему!!! Так и будет! - написала renatavladim.

- Ты большая умничка - мамочка такая клевая. Все будет здорово у тебя и твоих птенцов клевых, - такой комментарий оставила yana_7575.

- Все будет хорошо, Алан!!! А он еще пожалеет о своем решении, таких девушек, как ты, не бросают. Ты какая-то невероятная!!! Счастья тебе бесконечного и терпения, - написала ani_ka387.

Ранее девушка в интервью "СЭ" заявила о том, что инициатором развода стал Павел.

Кроме того, Алана говорила о том, что ей не нравится жить в Краснодаре.

– После Москвы приезжай в Краснодар и поживи там четыре года, – отметила она. – Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь… Нихрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? У меня дети ходят везде. Почему нет подруг? А с кем мне общаться, мне там ни с кем неинтересно. Краснодар – маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013 году. У них есть совместная дочка Алиса, а также они воспитывали сына девушки от первого брака.

Горький сентябрь. Павел и Алана Мамаевы тоже разводятся