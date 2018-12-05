Алана Мамаева не против, чтобы Павел жил в их квартире в случае освобождения

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана не против, если игрок будет жить в их квартире в Краснодаре в случае освобождения. Об этом стало известно в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!