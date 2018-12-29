Алана Мамаева: "Из всей ситуации с Павлом сделали реалити-шоу"

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, что не скрывает от детей происходящее вокруг ее мужа. Она также отметила, что из всего инцидента сделали реалити-шоу.

– Вы ничего не скрываете от детей?

– Невозможно скрыть то, что было столько месяцев каждый день везде: в телевизоре, в газетах, журналах, по радио, - сказала Алана в интервью каналу 360. - 24/7 транслировалась эта тема, чуть ли не что они там едят, как себя чувствуют. Сделали какое-то реалити шоу из этого. Конечно, дети все знают. Они же общаются, в саду, общаются во дворе с детьми. Сковать смысла нет.

– Они переживают? Приходят из садика, жалуются?



– Они не жалуются. Они уже достаточно взрослые, все понимают, не жалуются. Они также пишут папе письма. В принципе все нормально, дети ждут.



– Вы сказали про реалити-шоу. Получается, что вы тоже героиня этого шоу. К вам столько внимания. Насколько вы переживали всю ситуацию?



– Ну конечно у меня были эмоции. Это видно даже из того, что рассказывала откровенно о том, что у нас произошло. Я не могу сказать, что каждый человек возьмет и так спокойно расскажет. Естественно были эмоции, которые запечатлели СМИ. Где-то что-то я сама говорила. Я так боролась со стрессом, мне легче было общаться с людьми, рассказывать и, может быть, благодаря этому чувствую себя намного легче справляться с ситуацией. Может быть, кому легче все в себе таить. А я выговорилась и мне стало легче. Я даже немного отвлеклась. Мне приходилось долгое время общаться с журналистами. Мне приходилось держать себя в руках.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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