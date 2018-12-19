Алана Мамаева: "Гигантские деньги сносят футболистам голову"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что большие деньги негативно влияют на футболистов. Она также добавила, что многие из игроков являются "оборзевшими".

- Футболисты не стали плохими, они немножко расслабились, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - В таком молодом возрасте они зарабатывают гигантские деньги, которые сносят голову. Понимаю, что они зарабатывались трудом, но они гигантские. Молодой пацан не знает, что делать. У тебя есть деньги, безнаказанность за свои действия, и ты делаешь, что хочешь. И когда пару раз прокатывает, то они начинают делать, что хотят. Футболисты оборзевшие? Да, так и есть. Не все, но в целом - да.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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