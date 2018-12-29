Алана Мамаева: "Если бы не тюрьма, Павел, вероятно, так ничего бы и не понял"

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, как себя чувствует ее муж. Она также объяснила, почему решила сохранить семью.

– В каком состоянии сейчас Павел? Он, как и вы, ждет, когда все закончится?



– Да, он ждет, когда все закончится, – сказала Алана в интервью каналу 360. – Хочет побыстрее со мной поговорить, встретиться, обнять. Он хочет семью. Говорит, что на самом деле, возможно, эта ситуация нужна была. Если бы не тюрьма, он, может быть, не понял бы ничего. Он понимает, что ему надо было через это пройти.



– Ваше решение сохранить семью – как оно вам далось?



– В другом случае или другой ситуации я бы, может быть, и ушла. Но благодаря тому, что пошел такой негатив, я как будто поняла, что важнее всего. Какая-то гордость и самолюбие или все-таки дать второй шанс и сохранить семью. И я это взвешивала. Для меня это не слабость, это сила. Это тяжело, но это мне в первую очередь психологически надо работать над собой, чтоб не допускать мысли о прошлом.



Пока Паша спрашивает, сколько процентов доверия, а я говорю ему, что 0. Мы будем к этому идти постепенно и будет 100 процентов. Надеюсь. Я хочу ему верить и я все равно внутри себя верю ему. Это мой муж, я люблю его, не могу по-другому. Не знаю, как это объяснить. Я поняла, что есть то, за что нужно держаться, это семья. Не пиар, хайп, деньги, есть то, что важнее.



Пусть говорят, что я держусь за его деньги и за все его прощу. Нет. Все прекрасно знают, как люди разводятся. Дело не в деньгах. Мы любим друг друга, зачем рушить семью? Он на данный момент все осознает и готов потратить всю жизнь на то, чтобы наша семья была счастлива. Если выбирать между детьми без отца и страдания или воссоединение семьи, счастливые дети и жена, то конечно я выберу это.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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