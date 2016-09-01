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Алан Касаев: "У Денисова не будет проблем с адаптацией в "Локомотиве"

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Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев уверен, что у новичка железнодорожников Игоря Денисова не будет проблем с адаптацией. В последний день трансферного окна 32-летний россиянин пополнил состав красно-зеленых, перейдя из "Динамо" на правах аренды.

- Я знаю Игоря хорошо, это хороший футболист. Думаю, это огромный плюс, что он перешел в нашу команду, - приводит "Р-Спорт" слова Касаева. - То, что происходило до этого, - всю историю никто не знает, поэтому не нужно осуждать человека, не зная всего. В первую очередь он профессионал с большой буквы. И это большой плюс как для "Локомотива", так и для сборной.

Думаю, он все-таки вернется еще в сборную. Нам нужно его сегодня хорошо встретить, дать понять, что это человек, который пришел нам помогать. С адаптацией у него проблем точно не будет.

 

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http://rsport.ru/football/20160901/1058141880.html

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