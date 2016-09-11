21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алан Касаев:
"Спартак" хорошо сыграл в обороне"

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Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев после поражения в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги от "Спартака" (0:1) подчеркнул, что эту игру разобрать и начать думать о следующем поединке.

– Первые 10-15 минут команды искали зоны, через которые можно играть, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Касаева. – "Спартак" реализовал свой момент, мы могли сравнять, но красно-белые хорошо сыграли в обороне. Когда выходил на замену, Семин просил обострять игру и идти вперед. У меня был момент в концовке, который не получилось реализовать. Нужно разобрать эту игру, перестроиться и думать о следующем матче.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13749

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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