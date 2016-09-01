13:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алан Касаев: "Смена руководства - стресс, но все нормально отнеслись к уходу Смородской"

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Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев подчеркнул, что смена руководства в футбольном клубе всегда является стрессом для коллектива. Но, по его словам, команда с пониманием отнеслась к уходу президента Ольги Смородской, которую на этом посту сменил Илья Геркус.

- Я бы не хотел говорить об этом, все-таки это стресс, когда меняется руководство и тренерский штаб, - приводит "Р-Спорт" слова Касаева. - Ольга Юрьевна многое сделала для клуба, она ушла, и, наверное, можно сказать огромное спасибо. Мы к уходу Ольги Юрьевны отнеслись с пониманием, хотя нелегко бывает при смене... Но все профессионалы, все должны понимать, что это все делается, наверное, во благо клубу. Будем смотреть, ждать, добиваться положительных результатов.

Сейчас пришли новые руководители, будем ждать ту работу, которую они будут делать для нас, и ту отдачу, которую будем давать мы. Мы все работаем на один результат, ставим высокие цели и задачи.

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