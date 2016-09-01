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Алан Касаев: "Семин - легенда, будет интересно с ним поработать"

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Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев подчеркнул, что ему будет интересно поработать под руководством Юрия Семина. 69-летний специалист, дважды приводивший железнодорожников к чемпионству, был назначен на должность главного тренера красно-зеленых в августе.

- Первая победа сразу (после возвращения Семина. - Прим. "СЭ"), отлично. Тяжело что-то говорить, я в первый раз буду работать под руководством Юрия Павловича, сейчас поеду на тренировку, - приводит "Р-Спорт" слова Касаева. - Думаю, все будет хорошо. Пока ничего не меняли, еще не было времени - Юрий Павлович пришел за день до игры. Он внес коррективы, изменения еще будут. Для меня Семин - легенда "Локомотива", тренер с большой буквы. Мне будет очень интересно с ним поработать.

Полкоманды знают его требования, я, в принципе, их знаю тоже. Будем работать, доказывать, брать очки в чемпионате и добиваться высоких мест. Перед тренировкой все говорили с ним, но конкретного диалога у нас еще не было.

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http://rsport.ru/football/20160901/1058143859.html

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